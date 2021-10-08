Не виключають отруєння: у МВС є дві версії смерті Полякова – ЗМІ

Правоохоронці з'ясовують обставини смерті народного депутата, ЗМІ пишуть про кілька версій

У копів є дві версії смерті Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство внутрішніх справ України, незважаючи на результати розтину, не виключає, що смерть народного депутата Антона Полякова могла бути умисним вбивством.

Про це пише "Страна" з посиланням на особисті джерела в правоохоронних органах.

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Версії смерті Антона Полякова

За даними ЗМІ, правоохоронці відпрацьовують дві версії смерті Антона Полякова.

"Версій дві. Або він сам отруївся чимось, або його отруїли. От знайдемо, де він був і що робив перед посадкою в таксі, і багато буде зрозуміло", – сказало джерело.

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Що відомо про Антона Полякова?