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Не виключають отруєння: у МВС є дві версії смерті Полякова – ЗМІ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
8 жовтня, 13:07
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Правоохоронці з'ясовують обставини смерті народного депутата, ЗМІ пишуть про кілька версій
У копів є дві версії смерті Антона Полякова
У копів є дві версії смерті Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство внутрішніх справ України, незважаючи на результати розтину, не виключає, що смерть народного депутата Антона Полякова могла бути умисним вбивством.

Про це пише "Страна" з посиланням на особисті джерела в правоохоронних органах.

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Версії смерті Антона Полякова

За даними ЗМІ, правоохоронці відпрацьовують дві версії смерті Антона Полякова.

"Версій дві. Або він сам отруївся чимось, або його отруїли. От знайдемо, де він був і що робив перед посадкою в таксі, і багато буде зрозуміло", – сказало джерело.

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Що відомо про Антона Полякова?

  • Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
  • Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.
  • А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020 році став членом партії "За майбутнє".
  • Також Поляков відомий тим, що подав понад шість тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених із ринку банків.
  • 8 жовтня Поляков помер у Києві. За результатами розтину, його смерть наступила внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
  • Напередодні смерті депутат розповідав, що "Слуги народу" роздавали конверти з грошима за підтримку закону про олігархів просто в туалеті Верховної Ради.

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