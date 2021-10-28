Виїхали ні з чим: лікарі не змогли "достукатися" до Саакашвілі

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Голодуючий у в'язниці Руставі колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі вважав за краще лікарям спілкування з опозиційним депутатом Ростом Чхеїдзе. Про це повідомляє видання Грулія Онлайн .

"Коли ми розмовляли, до нас заглянули і сказали, що консиліум зібрався. На питання чи зустрінеться він із консиліумом, Саакашвілі відповів відмовою, і ми продовжили розмову", – сказав він.



За його словами, Міхеїл Саакашвілі тримається дуже бадьоро і не потребує співчуття.

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"Коли я хотів поспівчувати та втішити його, він сам став мене підбадьорювати. Він з дуже великою надією дивиться на післязавтрашній день – на вибори. На його думку, благотворні зміни обов'язково відбудуться, і на це сподіваються всі, хто хоче найкращого для Грузії", – Розповів він.

Раніше виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджує, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. "Кожен крок колишнього президента Грузії у Руставській в'язниці фіксується відеокамерами, тому заяви, що він потай щось їсть, образливі ", – Сказав Накопія.

27 жовтня адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушівця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Крім того, журналіст Дмитро Гордон заявив, що його депортували із Грузії , куди він прибув, щоб підтримати голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі

Затримання Саакашвілі