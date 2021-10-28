Уехали ни с чем: врачи не смогли "достучаться" к Саакашвили

Политик отказалась от консилиума врачей / Фото: Коллаж: Сегодня

Голодающий в тюрьме Рустави бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предпочел врачам общение с оппозиционный депутатом Ростом Чхеидзе. Об этом сообщает издание Грулия Онлайн.

"Когда мы беседовали, к нам заглянули и сказали, что консилиум собрался. На вопрос встретится ли он с консилиумом, Саакашвили ответил отказом, и мы продолжили разговор", – сказал он.



По его словам, Михеил Саакашвили держится очень бодро и не нуждается в сочувствии.

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"Когда я хотел посочувствовать и утешить его, он сам стал меня приободрять. Он с очень большой надеждой смотрит на послезавтрашний день – на выборы. По его мнению, благотворные изменения обязательно произойдут, и на это надеются все, кто хочет лучшего для Грузии", – рассказал он.

Ранее исполнительный секретарь партии "Единое национальное движение" Коба Накопия утверждает, что в Руставской тюрьме видеокамерами фиксируется каждый шаг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. "Каждый шаг бывшего президента Грузии в Руставской тюрьме фиксируется видеокамерами, поэтому заявления, что он тайком что-то ест, оскорбительны", – сказал Накопия.

27 октября адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Кроме того, журналист Дмитрий Гордон заявил, что его депортировали из Грузии, куда он прибыл, чтобы поддержать главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Задержание Саакашвили