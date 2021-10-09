Тиждень голодування Саакашвілі: перейшов на мед і сік

У тюремній службі помітили, як Саакашвілі скупив мед / Колаж "Сьогодні"
Пішов другий тиждень, як глава Виконавчого комітету реформ при президенті України і колишній президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі, який знаходиться в СІЗО Руставі оголосив голодування. У суботу після відвідування його особистим лікарем політик погодився їсти мед і пити сік.
Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на начальника Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
Закупівля в тюремному магазині
За повідомленням відомства, Міхеїл Саакашвілі купив в тюремному магазині сім банок меду.
"У понеділок була виготовлена особиста картка. У нього був доступ до різних продуктів, включаючи натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку. Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік, що фактично говорить про те, що так чи інакше, організму не загрожує виснаження", – заявив Ніка Цхварашвілі.
У Саакашвілі відібрали у в'язниці телефон
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
- У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
- 4 жовтня за рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
- Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.
- 5 жовтня стало відомо, що Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам повідомив його адвокат Бека Басилая.