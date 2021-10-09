Неделя голодовки Саакашвили: перешел на мед и сок

В тюремной службе заметили, как Саакашвили скупил мед / Коллаж "Сегодня"

Пошла вторая неделя, как находящийся в СИЗО Рустави глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины и бывший президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили объявил голодовку. В субботу после посещения его личным врачом политик согласился есть мед и пить сок.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на начальника Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

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Закупка в тюремном магазине

По сообщению ведомства, Михеил Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда.



"В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение", — заявил Ника Цхварашвили.

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Что известно о задержании