"Моє життя під питанням": Саакашвілі зустрівся з Денісовою у в'язниці

Фото: колаж "Cьогодні"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з Міхеїлом Саакашвілі у в'язниці в Руставі. За її словами, колишній президент Грузії каже, що не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та виступає проти примусового годування.

Про це Денісова повідомила у своєму Telegram.

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"Моє життя під питанням. Я в'язень Путіна", – сказав колишній президент Грузії.

За словами Денісової, він найбільше не хоче погано зробити Україні і не хоче допустити кровопролиття в Грузії.

Вона додала, що Саакашвілі слабшає з кожним днем.

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"Було 4 кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники)", – сказала омбудсмен.

Денісова розповіла, що у дворі колонії чергує реанімаційна бригада, яка може зробити переливання крові та масаж серця, але не може відновити життєво важливі органи на 27-й день голодування Саакашвілі. Також його можуть не встигнути довезти до лікарні.

Денісова уточнила, що Саакашвілі не переїжджатиме до тюремної лікарні, оскільки вважає, що там небезпечно для його життя через склад ув'язнених. Також Денісова та грузинський омбудсмен упевнені, що ця лікарня не зможе надати Саакашвілі необхідну допомогу. Політик хоче, щоб його перевезли до приватної клініки у разі погіршення стану.

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Саакашвілі хоче публічного розгляду у суді його кримінальних справ, наголосила Денісова.

Що відомо про затримання

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.