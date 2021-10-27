"Моє життя під питанням": Саакашвілі зустрівся з Денісовою у в'язниці

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з Міхеїлом Саакашвілі у в'язниці в Руставі. За її словами, колишній президент Грузії каже, що не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та виступає проти примусового годування.
Про це Денісова повідомила у своєму Telegram.
"Моє життя під питанням. Я в'язень Путіна", – сказав колишній президент Грузії.
За словами Денісової, він найбільше не хоче погано зробити Україні і не хоче допустити кровопролиття в Грузії.
Вона додала, що Саакашвілі слабшає з кожним днем.
"Було 4 кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники)", – сказала омбудсмен.
Денісова розповіла, що у дворі колонії чергує реанімаційна бригада, яка може зробити переливання крові та масаж серця, але не може відновити життєво важливі органи на 27-й день голодування Саакашвілі. Також його можуть не встигнути довезти до лікарні.
Денісова уточнила, що Саакашвілі не переїжджатиме до тюремної лікарні, оскільки вважає, що там небезпечно для його життя через склад ув'язнених. Також Денісова та грузинський омбудсмен упевнені, що ця лікарня не зможе надати Саакашвілі необхідну допомогу. Політик хоче, щоб його перевезли до приватної клініки у разі погіршення стану.
Саакашвілі хоче публічного розгляду у суді його кримінальних справ, наголосила Денісова.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.