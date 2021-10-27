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"Моя жизнь под вопросом": Саакашвили встретился с Денисовой в тюрьме

Мария Дмитренко
27 октября, 14:01
Бывший президент Грузии голодает уже 27 дней

Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с Михеилом Саакашвили в тюрьме в Рустави. По ее словам, бывший президент Грузии говорит, что не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.

Об этом Денисова сообщила в своем Telegram.

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"Моя жизнь под вопросом. Я узник Путина", – сказал бывший президент Грузии.

По словам Денисовой, он больше всего не хочет сделать плохо Украине и не хочет допустить кровопролития в Грузии.

Она добавила, что Саакашвили слабеет с каждым днем.

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"Было 4 кризиса – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели)", – сказала омбудсмен.

Денисова рассказала, что во дворе колонии дежурит реанимационная бригада, которая может сделать переливание крови и массаж сердца, но не может восстановить жизненноважные органы на 27-й день голодовки Саакашвили. Также его могут не успеть довезти до больницы.

Денисова уточнила, что Саакашвили не будет переезжать в тюремную больницу, поскольку считает, что там небезопасно для его жизни из-за состава заключенных. Также Денисова и грузинский омбудсмен уверены, что эта больница не сможет оказать Саакашвили необходимую помощь. Политик хочет, чтобы его перевезли в частную клинику в случае ухудшения состояния.

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Саакашвили хочет публичного рассмотрения в суде его уголовных дел, подчеркнула Денисова.

Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.