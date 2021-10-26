Украина едет с проверкой в тюрьму к Саакашвили

Накануне политику понадобилась помощь реаниматолога

Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в грузинской тюрьме. Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Визит запланирован на 27 октября около 10:00.

Как сообщает 24 канал, Денисова планирует проверить, как соблюдаются права бывшего президента Грузии, и в каких условиях он находится. А также оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.

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После завершения визита Людмила Денисова планирует пообщаться с прессой непосредственно возле пенитенциарного учреждения.

Состояние здоровья Саакашвили

Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.

24 октября Саакашвили пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов.

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Из-за голодовки один из жизненных показателей бывшего президента Грузии упал до критического уровня. Ему потребовалась помощь реаниматологов. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.