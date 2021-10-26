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Украина едет с проверкой в тюрьму к Саакашвили

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 октября, 11:15
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Накануне политику понадобилась помощь реаниматолога
Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в грузинской тюрьме. Фото: коллаж "Сегодня"
Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в грузинской тюрьме. Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Визит запланирован на 27 октября около 10:00.

Как сообщает 24 канал, Денисова планирует проверить, как соблюдаются права бывшего президента Грузии, и в каких условиях он находится. А также оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.

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После завершения визита Людмила Денисова планирует пообщаться с прессой непосредственно возле пенитенциарного учреждения.

Состояние здоровья Саакашвили

Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.

24 октября Саакашвили пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов.

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Из-за голодовки один из жизненных показателей бывшего президента Грузии упал до критического уровня. Ему потребовалась помощь реаниматологов. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.

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