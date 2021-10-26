Украина едет с проверкой в тюрьму к Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Визит запланирован на 27 октября около 10:00.
Как сообщает 24 канал, Денисова планирует проверить, как соблюдаются права бывшего президента Грузии, и в каких условиях он находится. А также оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.
После завершения визита Людмила Денисова планирует пообщаться с прессой непосредственно возле пенитенциарного учреждения.
Далее по теме
Состояние здоровья Саакашвили
Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.
24 октября Саакашвили пришлось прямо в тюремной больнице сделать переливание крови из-за плохих анализов.
Из-за голодовки один из жизненных показателей бывшего президента Грузии упал до критического уровня. Ему потребовалась помощь реаниматологов. Об этом заявил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.
Что известно о задержании
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.