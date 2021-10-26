Україна їде з перевіркою у в'язницю до Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідає Міхеїла Саакашвілі у в'язниці в Руставі. Візит заплановано на 27 жовтня близько 10:00.
Як повідомляє 24 канал, Денисова планує перевірити, як дотримуються права колишнього президента Грузії, та в яких умовах він перебуває. А також чи Саакашвілі надають достатню медичну допомогу.
Після завершення візиту Людмила Денісова планує поспілкуватися із пресою безпосередньо біля пенітенціарної установи.
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Стан здоров'я Саакашвілі
Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявили, що готові виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його перекладу в клініку 18-го пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.
24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку , Довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізів .
Через голодування один із життєвих показників колишнього президента Грузії впав до критичного рівня. Йому знадобилася допомога реаніматологів. Про це заявив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.