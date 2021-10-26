Україна їде з перевіркою у в'язницю до Саакашвілі

Напередодні політику знадобилася допомога реаніматолога

Омбудсмен Денісова відвідає Саакашвілі у грузинській в'язниці. Фото: колаж "Сьогодні"

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідає Міхеїла Саакашвілі у в'язниці в Руставі. Візит заплановано на 27 жовтня близько 10:00.

Як повідомляє 24 канал, Денисова планує перевірити, як дотримуються права колишнього президента Грузії, та в яких умовах він перебуває. А також чи Саакашвілі надають достатню медичну допомогу.

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Після завершення візиту Людмила Денісова планує поспілкуватися із пресою безпосередньо біля пенітенціарної установи.

Стан здоров'я Саакашвілі

Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявили, що готові виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його перекладу в клініку 18-го пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.

24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку , Довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізів .

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Через голодування один із життєвих показників колишнього президента Грузії впав до критичного рівня. Йому знадобилася допомога реаніматологів. Про це заявив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.

Що відомо про затримання

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.