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Знищити Саакашвілі у тюрмі – в Грузії заявили про таємний план російських спецслужб

Ірина Ковальчук
6 жовтня, 18:33
Прихильники Саакашвілі побоюються, що найближчими днями їхнього лідера вб'ють

Відносини між лідерами не склалися ще під час вступу армії Росії на територію Південної Осетії (Грузія) / Колаж "Сьогодні"

Вбивство у в'язниці експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, що перебуває в СІЗО Руставі, замовив президент Росії Володимир Путін. Про це заявили члени політичної партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".

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Гучна заява

"Я маю важку, перевірену інформацію. ФСБ Росії чинить тиск на СГБ Грузії, щоб знищити експрезидента Михайла Саакашвілі. За нашою інформацією, за кілька днів вони планують привести його в стан фобії, ця інформація пройшла уточнення. Тому ми хочемо, щоб дипломатичний корпус провідував Саакашвілі і тиснув на владу", – заявив один з представників "Єдиного національного руху".

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Що відомо про затримання

  • Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
  • Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
  • У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
  • 4 жовтня за рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
  • Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.
  • 5 жовтня стало відомо, що Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам повідомив його адвокат Бека Басилая.

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