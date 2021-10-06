Знищити Саакашвілі у тюрмі – в Грузії заявили про таємний план російських спецслужб

Відносини між лідерами не склалися ще під час вступу армії Росії на територію Південної Осетії (Грузія) / Колаж "Сьогодні"
Вбивство у в'язниці експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, що перебуває в СІЗО Руставі, замовив президент Росії Володимир Путін. Про це заявили члени політичної партії Саакашвілі "Єдиний національний рух".
Гучна заява
"Я маю важку, перевірену інформацію. ФСБ Росії чинить тиск на СГБ Грузії, щоб знищити експрезидента Михайла Саакашвілі. За нашою інформацією, за кілька днів вони планують привести його в стан фобії, ця інформація пройшла уточнення. Тому ми хочемо, щоб дипломатичний корпус провідував Саакашвілі і тиснув на владу", – заявив один з представників "Єдиного національного руху".
У Саакашвілі відібрали у в'язниці телефон
Що відомо про затримання
- Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Його затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.
- У понеділок, 4 жовтня, консул України отримав можливість відвідати громадянина України Саакашвілі в СІЗО Руставі.
- 4 жовтня за рішенням суду були арештовані батько і син, які допомогли Саакашвілі прибути до Грузії і ховатися на батьківщині кілька днів.
- Зараз Саакашвілі оголосив голодування і заявив, що воно триватиме або до його звільнення, або до його смерті.
- 5 жовтня стало відомо, що Саакашвілі позбавили права на телефонні дзвінки. Про це журналістам повідомив його адвокат Бека Басилая.