Уничтожить Саакашвили в тюрьме – в Грузии заявили о тайном плане российских спецслужб

Отношения между лидерами не сложились еще во время вступления армии России на территорию Южной Осетии (Грузия) / Коллаж "Сегодня"
Убийство в тюрьме экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в СИЗО Рустави, заказал президент России Владимир Путин. Об этом заявили члены политической партии Саакашвили "Единое национальное движение".
Громкое заявление
"Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация прошла уточнения. Потому мы хотим, чтобы дипломатический корпус проведывал Саакашвили и оказывал давление на власти, работающие на бессовестную Россию", – заявил один из представителей "Единого национального движения".
У Саакашвили отобрали в тюрьме телефон
Что известно о задержании
- Саакашвили прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Его задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Саакашвили в якобы подготовке к убийству трех лидеров оппозиции.
- В понедельник, 4 октября, консул Украины получил возможность проведать гражданина Украины Саакашвили в СИЗО Рустави.
- 4 октября по решению суда были арестованы отец и сын, которые помогли Саакашвили прибыть в Грузию и скрываться на родине несколько дней.
- Сейчас Саакашвили объявил голодовку и заявил, что она продлится либо до его освобождения, либо до его смерти.
- 5 октября стало известно, что Саакашвили лишили права на телефонные звонки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Бека Басилая.