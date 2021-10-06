Уничтожить Саакашвили в тюрьме – в Грузии заявили о тайном плане российских спецслужб

Отношения между лидерами не сложились еще во время вступления армии России на территорию Южной Осетии (Грузия) / Коллаж "Сегодня"

Убийство в тюрьме экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, находящегося в СИЗО Рустави, заказал президент России Владимир Путин. Об этом заявили члены политической партии Саакашвили "Единое национальное движение".

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Громкое заявление

"Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация прошла уточнения. Потому мы хотим, чтобы дипломатический корпус проведывал Саакашвили и оказывал давление на власти, работающие на бессовестную Россию", – заявил один из представителей "Единого национального движения".

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Что известно о задержании