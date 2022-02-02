В Запорожье отзывают депутатов "Слуг народа": что случилось

Сергей Селевич, Роман Терехов, Юрий Капустянский и Юрий Толочек / Фото: Коллаж: Сегодня
В Запорожье четверых депутатов облсовета отзывают от "Слуги народа". Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
На заседании Запорожской областной организации политической партии "Слуга народа" единогласно поддержали решение о отзыве четырех депутатов областного совета.
По словам главы запорожской областной организации "Слуга народа" Павла Мельника, на заседании было приятно решение об отзыве этих депутатов из-за того, что они потеряли доверие избирателей.
Среди отозванных
Он отметил, что они стали первой политической партией, выполняющая имперский мандат.
"Если депутат забывает, что обещал своим избирателям, программу, которую он руководил, какая команда ему делегировала, то этого человека нужно удалить. Вместо него в местный совет должен пойти следующий человек в партийном списке. Само существование имперского мандата заставит и первых, и вторых ценить доверие народа и знать, что за предательство избирателей ждет не эфемерная политическая ответственность, а реальные действия", – сказал он.
Он добавил, что парторганизация продолжит следить за деятельностью депутатов.
Что там у "слуг"
- 1 февраля нардеп, член МФО "Разумная политика" Олег Воронько после своего выступления в Верховной Раде вышел из фракции "Слуга народа".
- 2 февраля нардепа Александра Трухина, который попал в скандал из-за ДТП, исключили из партии "Слуга народа".
- 28 января народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на полумиллионной взятке.
- 25 января в Одесском горсовете внефракционный нардеп и член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук устроил драку.
- Кроме того, не на камеру некоторые "слуги народа" заговорили о возможной смене названия партии, хотя официально в политсиле заявляют, что таких планов нет.
- Недавно первый вице-спикер Верховной Рады, член партии "СН" Александр Корниенко рассказывал, почему "слуги" постоянно попадают в скандалы. Он отметил, что раньше они были простыми и неизвестными людьми, а когда стали депутатами – начались проблемы.
- Глава партии Елена Шуляк говорила, что на съезде партии, который будет в первом квартале 2022 года, планируется создание Дисциплинарной комиссии – депутатов будут наказывать за проступки.
- Также "Слуга народа" готовит списки депутатов "на вылет" – к местным депутатам начнут применять процедуру императивного мандата.
- В ноябре 2021 года народный депутат Роман Соха вышел из партии "Слуга народа" из-за разногласий с кадровой политикой президента.
- В октябре фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против принятия закона об олигархах.
- В ноябре 2019 года из фракции были исключены депутаты Анна Скороход и Антон Поляков.
- В начале сентября прошлого года из "Слуги народа" исключили Гео Лероса, который высказывался против президента Украины Владимира Зеленского.
- Кроме того, Александра Дубинского в 2021 году исключили из фракции, а позже и из партии.