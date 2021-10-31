У Саакашвили не признали выборы и пошли на парламент в Тбилиси (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
В Грузии оппозиция проводит митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Они протестуют против результатов местных выборов, где победила правящая партия "Грузинская мечта".
Об этом сообщает телеканал Mtavari.
Организатором митинга выступает кандидат в мэры столицы от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. Политсила была основана экс-президентом страны Михеилом Саакашвили, который сейчас в тюрьме Рустави.
"Граждане выразили свою волю, они больше не хотят жить в однопартийном, авторитарном особняке. Теперь народ Грузии будет защищать демократию и свой собственный голос", — приводит телеканал сообщение организаторов митинга.
В настоящий момент собравшиеся перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели.
Результаты выборов
Согласно данным ЦИК республики, представители от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержали победу в 19 из 20 городов во втором туре выборов мэра Тбилиси. Действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.
Задержание Саакашвили
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- 20 октября стало известно, что консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.
- 27 октября Саакашвили встретился с омбудсменом Людмилой Денисовой в тюрьме. Позже он отказался от медицинской помощи.
Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.