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Зеленский одобрил санкции против канала "Наш"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 февраля, 15:43
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На сайте президента Украины появился указ о решении СНБО
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против телеканала "Наш".

Об этом говорится в его указе №52/2022 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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О чем указ президента

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отмечается в указе.

В указе отмечается, что против ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш 24" и ТОВ "НАШ 365" введены санкции на пять лет.

При этом контроль за исполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.

Что произошло

11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против телеканала "Наш".

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"В частности, введены санкции против компании Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая зарегистрирована на Кипре в г. Лимассол", – сказал он.

Также экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев эмоционально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций СНБО против телеканала "Наш".

"Я, Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все", – заявил Мураев в эфире канала "Наш".

Напомним, журналист Савик Шустер заявил, что власти Украины в вопросе санкций против телеканала "Наш" поступили "не по-взрослому", поскольку даже не попытались объяснить обществу причины такого решения.

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Журналист также отметил, что представители партии "Слуга народа" объявили "мягкие санкции" его программе, игнорируя эфиры.

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