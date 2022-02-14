Зеленский одобрил санкции против канала "Наш"

На сайте президента Украины появился указ о решении СНБО

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против телеканала "Наш".

Об этом говорится в его указе №52/2022 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Реклама

О чем указ президента

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – отмечается в указе.

В указе отмечается, что против ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш 24" и ТОВ "НАШ 365" введены санкции на пять лет.

При этом контроль за исполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу дня опубликования.

Что произошло

11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против телеканала "Наш".

Реклама

"В частности, введены санкции против компании Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая зарегистрирована на Кипре в г. Лимассол", – сказал он.

Также экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев эмоционально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций СНБО против телеканала "Наш".

"Я, Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все", – заявил Мураев в эфире канала "Наш".

Напомним, журналист Савик Шустер заявил, что власти Украины в вопросе санкций против телеканала "Наш" поступили "не по-взрослому", поскольку даже не попытались объяснить обществу причины такого решения.

Реклама

Журналист также отметил, что представители партии "Слуга народа" объявили "мягкие санкции" его программе, игнорируя эфиры.

Читайте также: