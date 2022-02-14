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Зеленський схвалив санкції проти каналу "Наш"

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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14 лютого, 15:43
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На сайті президента України з'явився указ про рішення РНБО
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський ухвалив санкції проти телеканалу "Наш".

Про це йдеться в його указі №52/2022 щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Про що указ президента

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – наголошується в указі.

В указі йдеться, що проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш 24" та ТОВ "НАШ 365" запроваджено санкції на п'ять років.

Водночас, контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня опублікування.

Що сталося

11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РНБО ввела санкції проти телеканалу "Наш".

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"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал НАШ) та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімассол", – сказав він.

Також ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв емоційно звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій РНБО проти телеканалу "Наш".

"Я, Бог бачить, не хотів говорити багатьох речей і багато робити. Тепер я розумію, що я мушу. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", – заявив Мураєв в ефірі каналу "Наш".

Нагадаємо, журналіст Савік Шустер заявив, що влада України в питанні санкцій проти телеканалу "Наш" вчинили "не по-дорослому", оскільки навіть не спробували пояснити суспільству причини такого рішення.

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Журналіст також зазначив, що представники партії "Слуга народу" оголосили "м'які санкції" його програмі, ігноруючи ефіри.

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