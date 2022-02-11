У мережі нагадали, що обіцяв Зеленський зробити з телеканалом "Наш" рік тому

У лютому 2021 року у президента запитували, яка доля чекає на інформаційний канал

/ Фото: Офис Президента Украины, открытые источники, Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данилов 11 лютого заявив, що на телеканал "Наш" накладено санкції. Рівно рік тому президента запитали, чи закриватимуть телеканал "Наш". Про цю цитату знову почали говорити у соціальних мережах.

Ось що тоді відповів президент України:

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"Наші телеканали не закривали. Ми закривали їх (телеканали. – ред.)".

Зеленський тоді зазначив, що санкції накладено на телеканали, які фінансуються з тимчасово окупованої території та з держави-агресора. Таким чином президент України прокоментував рішення РНБО про санкції, після якого перестали мовити канали 112 Україна, ZIK і Newsone.

Що сталося з телеканалом "Наш"

Нагадаємо, РНБО ухвалила рішення про санкції проти телеканалу "Наш" на підставі "відповідних документів за поданням СБУ". За цей рік ситуація змінилася: стало відомо за інформацією спецслужб, що телеканал мав непрозоре фінансування.

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Так, два тижні тому видання Українська правда повідомило, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканалу "Наш", оскільки вже деякий час фіксуються випадки антиукраїнської пропаганди на каналі.

Про причини рішення щодо накладення санкцій розповів на брифінгу секретар РНБО Олексій Данилов.

"Саме проти цієї компанії, яка є власником, було введено ці санкції – на основі подання СБУ, яке на сьогоднішній день було зроблено", — сказав він.

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Повідомлялося, що СБУ проводила і перевірку щодо контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який у 2021 році передав управління телеканалом "Наш" трудовому колективу.

Крім того, петиція про блокування цього каналу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента.

Додамо, у 2021 році президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо санкцій проти телеканалів "112", ZIK та NewsOne, підконтрольних лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку Це рішення президент пояснив тим, що канали фінансувалися Росією та займалися пропагандою.

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