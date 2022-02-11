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Шустер о закрытии канала "Наш": Это не по-взрослому

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 22:22
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Телеведущий раскритиковал подход властей к работе журналистов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Украины в вопросе санкций против телеканала "Наш" поступили "не по-взрослому", поскольку даже не попытались объяснить обществу причины такого решения.

Об этом заявил журналист Савик Шустер в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Журналист отметил, что представители партии "Слуга народа" объявили "мягкие санкции" его программе, игнорируя эфиры.

"А вот с телеканалом "Наш", сегодня мы об этом узнали, не так мягко. По всей вероятности, он будет закрыт. Я сейчас не буду и не могу обсуждать причины закрытия, потому что они не были нам рассказаны. Когда закрываешь канал, с моей точки зрения, это должно быть объяснено обществу, народу", – подчеркнул Шустер.

По его словам, направленность канала не имеет значения – "пророссийский, антироссийский, это уже совсем другая история".

"Просто обществу надо объяснить свои решения, а не только сказать – "на основании доклада СБУ мы ввели санкции проотив владельцев телеканала "Наш", между прочим, их главная компания на Кипре, на офшоре". Очень не по-взрослому это сделано. Мне лично такой подход к работе журналистов очень не нравится и настораживает", – заявил телеведущий.

Мураев обратился к Зеленскому из-за санкций СНБО

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев эмоционально обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций СНБО против телеканала "Наш".

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"Я, Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все", – заявил Мураев в эфире канала "Наш".

Санкции СНБО против телеканала "Наш"

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 11 февраля, что против телеканала "Наш" вводятся санкции на основании "соответствующих документов по представлению СБУ".

"В частности, введены санкции против компании Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал "Наш") и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая зарегистрирована на Кипре в г. Лимассол", – сказал он.

Две недели назад издание Украинская правда сообщило, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "Наш". Как рассказывают источники издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на канале и готовит представление в СНБО.

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Вместе с тем петиция о блокировании этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет готов рассматривать санкции против канала, как только получит представление от СБУ.

По данным СМИ, СБУ проводила и проверку на предмет контактов с российской агентурой экс-нардепа Евгения Мураева, который в 2021 году передал управление телеканалом "Наш" трудовому коллективу.

В МИД Великобритании ранее заявили, что Евгений Мураев фигурирует в планах Кремля по установлению в Киеве марионеточного пророссийского правительства. Сам Мураев опроверг эту информацию и напомнил, что находится под санкциями РФ и ему запрещен въезд в эту страну.

Напомним, в 2021 году президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne, подконтрольных лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Это решение президент объяснил тем, что каналы финансировались Россией и занимались пропагандой.

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