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Зеленский объяснил, почему Путин боится с ним встречаться

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 октября, 12:28
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В формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной – президент Украины обвинил Кремль в нежелании идти на переговоры
Путин и Зеленский никак не могут договориться. Коллаж "Сегодня"
Путин и Зеленский никак не могут договориться. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский готов ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но в Кремле не горят желанием идти на переговоры, поскольку опасаются неожиданного результата.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Трускавце.

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По его словам, переговоры с Путиным могли бы привести к разрешению конфликта на Донбассе и вопроса Крыма.

"Мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона и окружение Путина не хотят встречи, потому что эта встреча может принести неожиданный результат. Я готов к встрече в "нормандском формате", готов к любой встрече, потому что считаю, что встреча на таком уровне поможет Украине в разрешении трагедии на Донбассе и в вопросе Крыма. Уверен, что если завтра Украина скажет "давайте не обсуждать те или иные вопросы", можно приблизить (встречу). Пока что мы такого себе позволить не можем ", – сказал Зеленский.

При этом президент считает, что не стоит сосредотачиваться во время встречи на конкретной повестке дня.

"Я в любом случае считаю, что там будет результат, потому что России и российскому народу он также нужен. "Нормандская встреча" в том или ином формате, думаю, состоится", – добавил Зеленский.

Зеленский и Путин никак не могут договориться

  • Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.
  • А в последнее время главной проблемой стало то, что Киев обязательно хочет включить вопрос Крыма в переговоры, но вот Кремль наотрез отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет встретиться.
  • В Кремле постоянно заявляют, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечают, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи, либо обвиняют Киев в невыполнении предыдущих договоренностей.

Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

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В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в разговоре тет-а-тет Зеленский создаст проблемы Путину.

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