Зеленский обвинил Россию в невыполнении "нормандских" договоренностей

Российская Федерация продолжает не признавать себя стороной войны на Донбассе, сказал президент

Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в невыполнении одной из договоренностей саммита в "нормандском формате" в Париже 2019 года. Речь идет о пленных.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

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"Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безоговорочный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные пребывают в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир в Украине был честным и долговременным. Он напомнил, что российская сторона за годы войны получила много предложений и попыток активизировать переговоры.

"Но хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны. Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что нужно говорить с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и представители российских властей", – подытожил президент.

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Выводы саммита в "нормандском формате" (Париж, 2019 год)

10 декабря 2019 года президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились в Париже и озвучили Общие согласованные выводы саммита в "нормандском формате".

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы "нормандского формата", государства — члены которого привержены их полной имплементации.

На саммите пришли к таким выводам: провести неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта и мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений.

Также напомним, Зеленский и Макрон собрались разблокировать "нормандский формат" – подробности разговора.