Зеленский назвал главную тему разговора с Джонсоном

Британский премьер впервые посетил Украину

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Владимира Зеленского в поддержке Украины против российской агрессии. Угрозе нападения РФ был посвящен первый блок встречи.

Об этом Зеленский соообщил на брифинге после переговоров с Джонсоном.

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"Ваш первый визит в Украину в этом статусе происходит в непростые времена исторических вызовов для нашего государства, Объединенного королевства, Европы, всего мира. Не удивительно, что именно им был посвящен первый ключевой блок наших переговоров", – сказал он.

По словам Зеленского, Джонсон заверил его "в полной поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины, готовности к дальнейшему взаимодействию, в том числе и в рамках Крымской платформы".

Джонсон прибыл в Киев обсудить помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

Визит также связан с новым алльянсом Украины с Великобританией и Польшей. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.