Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Власть События

Завербован иностранцами: СБУ обвинила в госизмене экс-члена СНБО

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 октября, 15:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В июне суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Обвиняемому светит 15 лет тюрьмы. Фото: коллаж "Сегодня"
Обвиняемому светит 15 лет тюрьмы. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшему должностному лицу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено обвинение. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили пресс-службе.

Что известно

Реклама

Экс-чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших украинских органах власти.

Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника.

Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Реклама

Сейчас бывшему чиновнику вручен обвинительный акт.

Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Читайте также:

Реклама

Стало известно, когда изберут меру пресечения Медведчуку – источник

Преступления против государственности

С 2014 Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства по государственной измене и терроризму.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией России.

В частности, среди резонансных дел: артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждение агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела – по факту решения и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Вас могут заинтересовать другие новости:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
27,01
17,87
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

55 930

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять