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Ясько: Состояние Саакашвили сильно ухудшилось, его жизнь под угрозой

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 октября, 15:59
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Нардеп отреагировала на слова адвоката, что политика хотят убить в тюремной больнице
Ясько рассказала об опасной ситуации своего возлюбленного. Коллаж "Сегодня"
Ясько рассказала об опасной ситуации своего возлюбленного. Коллаж "Сегодня"

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось из-за голодовки, а теперь еще и есть угроза жизни, если его переведут в тюремную больницу.

Об этом рассказала в эфире телеканала Украина 24 народный депутат Елизавета Ясько.

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Она напомнила, что сегодня уже 25-й день голодовки политика.

"Состояние его здоровья серьезно ухудшилось на этих выходных. Я его видела в пятницу, мы разговаривали, он держался. Но мы уже видим, что уже есть серьезные разные физиологические симптомы. Человек может не чувствовать себя плохо физически, но процессы в крови, с разными органами начинаются после третьей недели (голодовки) очень плохие", – сказала Ясько.

Нардеп отметила, что сейчас идет борьба за то, чтобы Саакашвили перевели в нормальную клинику, но не тюремную, поскольку здесь уже стоит вопрос безопасности.

"Существует информация, что есть серьезная опасность как для его здоровья, так и вообще для его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу", – подчеркнула она.

Также Ясько прокомментировала заявления адвоката, мол, Саакашвили хотят убить в тюремной больнице во время постановочного "бунта" заключенных.

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"Сейчас может осуществляться много провокаций относительно его здоровья. Также сейчас распространяют информацию, что якобы он в хорошем состоянии – это полностью неправда", – резюмировала она.

Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
  • Политик объявил о голодовке, и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • 23 октября Саакашвили прямо в тюрьме сделали переливание крови, поскольку пришли неутешительные результаты анализов.

Как мы уже писали, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал голодовку Саакашвили "театром, который скоро закончится".

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