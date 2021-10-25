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Ясько: Стан Саакашвілі сильно погіршився, його життя під загрозою

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 жовтня, 15:59
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Нардеп відреагувала на слова адвоката, що політика хочуть вбити в тюремній лікарні
Ясько розповіла про небезпечну ситуацію свого коханого. Колаж "Сьогодні"
Ясько розповіла про небезпечну ситуацію свого коханого. Колаж "Сьогодні"

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі серйозно погіршився через голодування, а тепер ще й є загроза життю, якщо його переведуть до тюремної лікарні.

Про це розповіла в ефірі телеканалу Україна 24 народний депутат Єлизавета Ясько.

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Вона нагадала, що сьогодні вже 25-й день голодування політика.

"Стан його здоров'я серйозно погіршився на цих вихідних. Я його бачила в п'ятницю, ми розмовляли, він тримався. Але ми вже бачимо, що вже є серйозні різні фізіологічні симптоми. Людина може не відчувати себе погано фізично, але процеси в крові, з різними органами починаються після третього тижня (голодування) дуже погані", – сказала Ясько.

Нардеп зазначила, що зараз йде боротьба за те, щоб Саакашвілі перевели в нормальну клініку, але не тюремну, оскільки тут вже стоїть питання безпеки.

"Існує інформація, що є серйозна небезпека як для його здоров'я, так і взагалі для його життя, якщо його будуть переводити саме в цю тюремну лікарню", – підкреслила вона.

Також Ясько прокоментувала заяви адвоката, мовляв, Саакашвілі хочуть вбити в тюремній лікарні під час постановочного "бунту" ув'язнених.

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"Зараз може здійснюватися багато провокацій щодо його здоров'я. Також зараз поширюють інформацію, що нібито він в хорошому стані – це повністю неправда", – резюмувала вона.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
  • 23 жовтня Саакашвілі прямо у в'язниці зробили переливання крові, оскільки прийшли невтішні результати аналізів.

Як ми вже писали, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав голодування Саакашвілі "театром, який скоро закінчиться".

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