Ясько: Стан Саакашвілі сильно погіршився, його життя під загрозою

Нардеп відреагувала на слова адвоката, що політика хочуть вбити в тюремній лікарні

Ясько розповіла про небезпечну ситуацію свого коханого. Колаж "Сьогодні"

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі серйозно погіршився через голодування, а тепер ще й є загроза життю, якщо його переведуть до тюремної лікарні.

Про це розповіла в ефірі телеканалу Україна 24 народний депутат Єлизавета Ясько.

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Вона нагадала, що сьогодні вже 25-й день голодування політика.

"Стан його здоров'я серйозно погіршився на цих вихідних. Я його бачила в п'ятницю, ми розмовляли, він тримався. Але ми вже бачимо, що вже є серйозні різні фізіологічні симптоми. Людина може не відчувати себе погано фізично, але процеси в крові, з різними органами починаються після третього тижня (голодування) дуже погані", – сказала Ясько.

Нардеп зазначила, що зараз йде боротьба за те, щоб Саакашвілі перевели в нормальну клініку, але не тюремну, оскільки тут вже стоїть питання безпеки.

"Існує інформація, що є серйозна небезпека як для його здоров'я, так і взагалі для його життя, якщо його будуть переводити саме в цю тюремну лікарню", – підкреслила вона.

Також Ясько прокоментувала заяви адвоката, мовляв, Саакашвілі хочуть вбити в тюремній лікарні під час постановочного "бунту" ув'язнених.

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"Зараз може здійснюватися багато провокацій щодо його здоров'я. Також зараз поширюють інформацію, що нібито він в хорошому стані – це повністю неправда", – резюмувала вона.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

23 жовтня Саакашвілі прямо у в'язниці зробили переливання крові, оскільки прийшли невтішні результати аналізів.

Як ми вже писали, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав голодування Саакашвілі "театром, який скоро закінчиться".