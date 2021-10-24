"Будет имитированный бунт". Саакашвили хотят убить – заявление адвоката

Адвокат Саакашвили заявил о подготовке "ликвидации" политика в тюремной больнице

Фото: коллаж "Сегодня"

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Ника Гварамия утверждает, что действующие власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его (Саакашвили. – Ред.) ликвидацией", – заявил Гварамия.

Он сообщил, что располагает информацией о том, что "в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.

Реклама

Что известно о задержании

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.