"Буде імітований бунт". Саакашвілі хочуть вбити – заява адвоката

Адвокат колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі Архі" Ніка Гварамія стверджує, що чинна влада має намір ліквідувати експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із Руставської в'язниці найближчим часом.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його (Саакашвілі. – Ред.) ліквідацією", – заявив Гварамія.
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Він повідомив, що має інформацію про те, що "в тюремну лікарню вже помістили спеціального ув'язненого, який про це подбає".
Адвокат закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за ситуацією навколо Саакашвілі.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.