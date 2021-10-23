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"Ситуация может ухудшиться" – тревожный прогноз врача Саакашвили

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
23 октября, 23:03
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Комиссия соглашается, что в случае необходимости Саакашвили нужно перевести в узкопрофильную больницу
Консилиум врачей собирался в тюрьме. Коллаж "Сегодня".
Консилиум врачей собирался в тюрьме. Коллаж "Сегодня".

Лечащий врач главы исполнительного комитета реформ в Украине Михеила Саакашвили заявил, что политик находится в стабильном состоянии.

Об этом говорится на странице Telegram-канала экс-президента Грузии.

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Состояние здоровья Саакашвили

"В настоящее время состояние здоровья стабильное. Так или иначе, вчерашнее переливание прошло хорошо, поэтому проблем пока нет, но я хочу вам сказать, что в любую минуту может стать хуже. Комиссия соглашается, что в случае необходимости его нужно перевести в узкопрофильную больницу", – говорится в заявлении врача.

Консилиум врачей собирался в тюрьме.

"Мы говорили около 2 часов, и все согласны с тем, что есть вероятность, что ситуация может ухудшиться, поэтому в случае необходимости его необходимо будет перевести в больницу. Мы, и я придерживаемся мнения, что перевести его в тюремную больницу – это убийство, цена этому будет убийство", – считает врач политика.

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Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.

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