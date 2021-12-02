"Я пугнуть их хотел" – Лукашенко объяснил, зачем взял в руки автомат

В интервью диктатор рассказал, когда собирался начать расстреливать людей

Лукашенко считает белорусов трусами, по которым можно было и огонь открыть/Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не просто так вышел против людей с автоматом в августе 2020 года, и объяснил, что готов был открыть огонь и "снести пол-Минска".

Об этом диктатор заявил в интервью РИА Новости.

Реклама

Заявление с ухмылкой

"Я пугнуть их, конечно, хотел. Но они убежали. Но если бы только они пошли штурмом на Дворец Независимости, а там был центр управления президента, внутри у меня были спецназовцы, если бы только они ринулись, мы бы защищали Дворец Независимости в том числе и боевым оружием… Я с ребенком вышел и если бы против меня была совершена какая-то попытка насилия, я бы смотрел? Но только если бы застрелили сразу. Но я же тоже не один был. У меня ребята были такие, там бы пол-Минска смели этих негодяев. Никакой там не народ", – рассказал Лукашенко в эфире российского пропагандистского агентства.

Также диктатор рассказал, почему людей, попытавшихся отстоять свой законный выбор при помощи уличных протестов, он не считает народом.

"Это были не революционеры, это были трусы, которым заплатили деньги и они несколько дней там ходили, ходили… Ну, гоняли их там, толкали и прочее… Но так, слегка… И они думали, что еще раз сходим, деньги-то им развозили", – рассказа Лукашенко свою версию произошедшего после фальсификации на выборах президента.

Реклама

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фобия президента

Также Лукашенко заявил, что он не хотел быть как Виктор Янукович – оказаться в Ростове.

"Началось ведь не с автомата, а началось с подлета на вертолете. Я развернулся и полетел вдоль проспекта на низкой высоте. Специально, чтобы они видели. Потому, что как у Януковича – они объявили, что президент свергнут, бежал с детьми (почему с Колей был в вертолете) в Ростов. Он вышел (с автоматом. – Ред.) не с той целью, что я, а как он потом говорил – защищать папу", – заявил Лукашенко.

Реклама

Наговорил