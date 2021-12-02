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"Я налякати їх хотів" – Лукашенко пояснив, навіщо взяв у руки автомат

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 грудня, 19:04
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В інтерв'ю диктатор розповів, коли мав намір почати розстрілювати людей
Лукашенко вважає білорусів боягузами, по яких можна було й вогонь відкрити/Колаж "Сьогодні"
Лукашенко вважає білорусів боягузами, по яких можна було й вогонь відкрити/Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не просто так вийшов проти людей з автоматом у серпні 2020 року, та пояснив, що готовий був відкрити вогонь та "знести пів Мінська".

Про це заявив диктатор в інтерв'ю РІА Новости.

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Заява з усмішкою

"Я налякати їх, звичайно, хотів. Але вони втекли. Але якби тільки вони пішли штурмом на Палац Незалежності, а там був центр управління президента, всередині у мене були спецназівці, якби тільки вони кинулися, ми б захищали Палац Незалежності, зокрема й бойовою зброєю… Я з дитиною вийшов і якби проти мене була скоєна якась спроба насильства, я дивився б? Але тільки якби застрелили одразу. Але ж я теж не один був. У мене хлопці були такі, там би пів Мінська змели цих негідників. Ніякий там не народ", – розповів Лукашенко в ефірі російської пропагандистської агенції.

Також диктатор розповів, чому людей, які спробували відстояти свій законний вибір за допомогою вуличних протестів, він не вважає народом.

"Це були не революціонери, це були боягузи, яким заплатили гроші і вони кілька днів там ходили, ходили... Ну, ганяли їх там, штовхали та інше... Але так, злегка... І вони думали, що ще раз сходимо, гроші їм розвозили ж", – розповідає Лукашенко свою версію подій після фальсифікації на виборах президента.

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Фобія президента

Також Лукашенко заявив, що він не хотів бути як Віктор Янукович – опинитися у Ростові.

"Адже почалося не з автомата, а почалося з підльоту гелікоптером. Я розвернувся і полетів уздовж проспекту на низькій висоті. Спеціально, щоб вони бачили. Тому що як у Януковича – вони оголосили, що президента повалено, втік з дітьми (чому з Колею був у гелікоптері) до Ростова. Він вийшов (з автоматом. – Ред.) не з тією метою, що я, а як він потім говорив – захищати тата", – заявив Лукашенко.

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