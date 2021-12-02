"Мы – родные братья": неожиданное признание Лукашенко о Путине

Лукашенко считает, что у него с Путиным одинаковые глаза

Братья... / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает российского президента Владимира Путина родным братом, поскольку они видят мир одинаково.

Об этом диктатор заявил в интервью РИА Новости.

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Одинаковые глаза

"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает более чем другом, мы – родные братья. А если серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы смотрим на мир одинаковыми глазами", – сказал Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что с Путиным у него "хорошие отношения" и вообще ВВП поддержал его в трудную минуту после выборов: "Поступил не просто как союзник, но как настоящий друг".

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