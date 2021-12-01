"Я не получал указаний": Ермак поставил точку в главной тайне "вагнергейта"

Вся Украина пытается узнать, кто же дал команду перенести спецоперацию, из-за чего она сорвалась

Ермак рассказал, была ли команда от Зеленского перенести операцию. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который уже дал показания в ГБР, заявил, что не получал от главы государства Владимира Зеленского разрешения на перенос спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и не передавал такой санкции на тот момент начальнику Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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На вопрос журналиста, давал ли президент санкцию на эту операцию, он ответил: "Нет, не давал".

"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было… Смотрите, есть такая операция, как документирование боевиков, и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой. Так вот, документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день", – сказал Ермак.

По его словам, у него был очень короткий разговор с Бурбой на Банковой.

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"Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответ на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, конечно, я не получал никаких команд и указаний от президента. Вообще президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами. Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него на этот счет я не имел. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", – заявил глава ОПУ.

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