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"Я не получал указаний": Ермак поставил точку в главной тайне "вагнергейта"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 декабря, 17:57
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Вся Украина пытается узнать, кто же дал команду перенести спецоперацию, из-за чего она сорвалась
Ермак рассказал, была ли команда от Зеленского перенести операцию. Коллаж "Сегодня"
Ермак рассказал, была ли команда от Зеленского перенести операцию. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который уже дал показания в ГБР, заявил, что не получал от главы государства Владимира Зеленского разрешения на перенос спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и не передавал такой санкции на тот момент начальнику Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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На вопрос журналиста, давал ли президент санкцию на эту операцию, он ответил: "Нет, не давал".

"Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают, что мы сначала отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу это объяснить. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было… Смотрите, есть такая операция, как документирование боевиков, и это прекрасная операция, блестяще проведенная нашей разведкой. Так вот, документирование и расследование преступлений продолжалось длительное время и продолжается по сей день", – сказал Ермак.

По его словам, у него был очень короткий разговор с Бурбой на Банковой.

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"Бурба действительно зашел ко мне, он пытался получить от меня ответ на какие-то вопросы. На что, очень хорошо это помню, я повторил, что не имею права отвечать, и вообще это не мои полномочия давать ему какие-то указания. И, конечно, я не получал никаких команд и указаний от президента. Вообще президент лично ведет все, что связано с разведывательными органами. Да, иногда, если президент считает нужным, он приглашает меня присутствовать на каких-то встречах, но никаких поручений от него на этот счет я не имел. Соответственно, я не мог давать никаких указаний господину Бурбе", – заявил глава ОПУ.

Расследование "вагнергейта"

  • 17 ноября Bellingcat опубликовало результаты расследования о спецоперации по задержанию российских наемников: планировалось доставить в Украину десятки наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. План силовиков назывался "Авеню". Об активной фазе операции знал президент Владимир Зеленский, который и одобрил ее. Журналисты-расследователи рассказали, как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет.
  • Разведчик Василий Бурба заявил, что перенести спецоперацию приказал якобы Зеленский. Он уточнил, что об этом ему сообщил не лично президент, а передал Ермак.
  • 26 ноября на большой пресс-конференции Владимир Зеленский обвинил Бурбу в срыве спецоперации по "вагнеровцам". Глава государства считает, что разведчик едва не втянул Украину в большой международный скандал.
  • Также президент назвал причину срыва спецоперации по "вагнеровцам". Он утверждает, что это была не наша спецоперация по задержанию боевиков – Украину пытались в нее втянуть.

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