Дело "вагнеровцев": Ермак дал показания в ГБР

Ермак не хотел, чтобы при даче показаний присутствовали СМИ

Ермак хочет, чтобы скорее были найдены виновные в срыве операции / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственное бюро расследований допросило главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев". О допросе политик рассказал на своей странице в Facebook.

"Как законопослушный гражданин, сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию. Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал", – написал Ермак.

Ермак также отметил, что "очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "і".

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Известно, что в данный момент следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате "вагнеровцев".

Кроме того, 30 ноября временная следственная комиссия установила, что правоохранительными органами и прокуратурой Украины было сделано все необходимое для экстрадиции задержанных наемников с территории Беларуси.

Отметим, что украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчете Bellingcat.

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Предыстория

В Украине вспыхнул скандал из-за провала спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе. Расследование Bellingcat установило, что задержание перенесли из-за просьбы Офиса президента отложить операцию. Этот же факт подтвердил и экс-начальник ГУР Василий Бурба, добавив, что на Банковой есть "крот", сливающий секретную информацию.

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем называли ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России, после чего и вовсе утверждали, что "спецмероприятие" по перемещению "вагнеровцев" в Украину все же готовилось, но не состоялось.

Наказание за срыв операции

Кроме "госизмены" (ст. 111 УК Украины – грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет), действия злоумышленников могут квалифицироваться по статьям "разглашение государственной тайны" (ст. 328 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет), а также "Злоупотребление служебным положением" (ст. 364 УК Украины – от 5 до 10 лет тюрьмы)