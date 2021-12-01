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"Я не отримував вказівок": Єрмак поставив крапку у головній таємниці "вагнергейту"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 грудня, 17:57
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Вся Україна намагається дізнатися, хто ж дав команду перенести спецоперацію, через що вона зірвалася
Єрмак розповів, чи була команда від Зеленського перенести операцію. Колаж "Сьогодні"
Єрмак розповів, чи була команда від Зеленського перенести операцію. Колаж "Сьогодні"

Голова офісу президента Андрій Єрмак, який вже дав свідчення в ДБР, заявив, що не отримував від глави держави Володимира Зеленського дозволу на перенесення спецоперації із затримання "вагнерівців" і не передавав такої санкції на той момент начальнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

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На запитання журналіста, чи президент давав санкцію на цю операцію, він відповів: "Ні, не давав".

"Я, звісно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я це хочу пояснити. Підкреслю: жодної санкціонованої операції, про яку говорить пан Бурба, не було… Дивіться, є така операція, як документування бойовиків, і це чудова операція, яка блискуче проведена нашою розвідкою. Так от, документування та розслідування злочинів йшло тривалий час і триває досі", – сказав Єрмак.

За його словами, він мав дуже коротку розмову з Бурбою на Банковій.

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"Бурба справді зайшов до мене, він намагався отримати від мене відповідь на якісь запитання. На що, добре це пам'ятаю, я повторив, що не маю права відповідати, і взагалі це не мої повноваження давати йому якісь вказівки. І, звичайно, я не отримував жодних команд та вказівок від президента. Взагалі, президент особисто веде все, що пов'язано з розвідувальними органами. Так, іноді, якщо президент вважає за потрібне, він запрошує мене бути присутніми на якихось зустрічах, але жодних доручень від нього з цього приводу я не мав. Відповідно, я не міг давати жодних вказівок пану Бурбі", – заявив голова ОПУ.

Розслідування "вагнергейту"

  • 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
  • Розвідник Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.
  • 26 листопада на великій пресконференції Володимир Зеленський звинуватив Бурбу у зриві спецоперації щодо "вагнерівців". Глава держави вважає, що розвідник мало не втягнув Україну у великий міжнародний скандал.
  • Також президент назвав причину зриву спецоперації щодо "вагнерівців". Він стверджує, що це була не наша спецоперація із затримання бойовиків – Україну намагалися в неї втягнути.

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