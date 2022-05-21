Во Львове рассмотрели апелляцию Медведчука: что решил суд

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Виктора Медведчука о содержании под стражей их подзащитного. Об этом сообщают на Facebook-странице суда.
Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, который подозревается в государственной измене
Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений.
Дело Медведчука
Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
Задержание кума Путин
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.