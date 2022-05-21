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Во Львове рассмотрели апелляцию Медведчука: что решил суд

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 мая, 18:58
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Суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку
Суд оставил Медведчука под стражей
Суд оставил Медведчука под стражей / Фото: Коллаж: Сегодня

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Виктора Медведчука о содержании под стражей их подзащитного. Об этом сообщают на Facebook-странице суда.

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, который подозревается в государственной измене

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Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Львовского апелляционного суда согласилась с решением суда первой инстанции, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение – без изменений.

Дело Медведчука

Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").

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Задержание кума Путин

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