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У Львові розглянули апеляцію Медведчука: що вирішив суд

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 травня, 18:58
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Суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку
Суд залишив Медведчука під вартою
Суд залишив Медведчука під вартою / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвокатів Віктора Медведчука про утримання під вартою їхнього підзахисного. Про це повідомляють на Facebook-сторінці суду.

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Віктору Медведчуку, який підозрюється в державній зраді

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Колегія суддів судової палати на розгляд кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилася з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін.

Справа Медведчука

Народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.з. "Л/ДНР").

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Затримання кума Путін

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