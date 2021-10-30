В Киеве красный режим будет действовать только для невакцинированных – Кличко

Мэр Киева рассказал о рекордном количестве вакцинированных жителей столицы

Виталий Кличко заявил, что в Киеве полностью вакцинированы более 1 млн человек / Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что локдаун 1 ноября будет касаться только невакцинированных киевлян и гостей столицы.

Об этом политик сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Запреты не для всех

"Я хочу еще раз подчеркнуть: что сейчас локдаун в городе Киеве будет действовать только для тех людей, которые не вакцинированы. Те, кто вакцинирован, могут вольно себя чувствовать", – заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

При этом градоначальник отметил, что Киев является лидером по вакцинации в Украине.

"Город Киев по вакцинации сейчас лидирует. У нас вакцинировано более 2,2 млн человек одной дозой, из них 1 150 тысяч имеют по две дозы", – заверил Кличко.

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Высокая смертность

При этом мэр Киева заявил, что в городе плохая статистика со смертностью больных коронавирусом, хотя нехватки кислорода нет.

"В городе Киеве очень плохая сейчас статистика и с 1 ноября город входит в красную зону. Учитывая то, что в прошлые дни умирали по 40-45 людей и завтра статистика выйдет, что за сегодня в Киеве умерли 54 человека, ситуация крайне сложная. Мы делаем все для того, чтобы помогать из киевского бюджета врачам, мотивируя их, покупаем кислород. У нас проблем пока еще нет, ситуация достаточно напряженная, однако мы сейчас все концентрируемся и должны работать вместе. Рассчитываем на то, что сможем сотрудничать с полицией для выполнения ключевых правил, которые прописаны и с проездом в транспорте, и с посещением различных заведений", – сказал Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Ситуация в Киеве