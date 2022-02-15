The Sun: названа дата и время первого ракетного удара России по Украине

Британские СМИ выяснили, по каким объектам будет нанесен первый удар

Западные СМИ прогнозируют нападение / Коллаж "Сегодня"

Британское издание The Sun со ссылкой на разведку США сообщает, что Россия намерена вторгнуться в Украину завтра, 16 февраля в 02.00 по киевскому времени. Начнется нападение с массированного ракетного удара с участием 200 000 военнослужащих. Издание подготовило карту возможного нападения.

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Эта публикация появилась на фоне утреннего заявления представителя Минобороны РФ, что Южный и Западный военные округа начали возвращение своих формирований в места дислокации после учений, проводимых недалеко от границ Украины.

Что известно

The Sun сообщает, что, по данным разведка США, наиболее вероятным временем для приказа Путина является 3 часа ночи (2 час ночи по киевскому времени). В Пентагоне полагают, что в первую очередь шквальным огнем с воздуха будут подвергнуты военные и правительственные центры управления и контроля Киева. Лишь после этого российские танки перейдут границу.

Западные разведчики сообщают, что после военных учений российское командование отводит всего около 10 000 военнослужащих с запада и юга. Однако недалеко от нашей границы нынче сконцентрировано около 130 000 военнослужащих РФ и около 40 000 пропутинских сил на севере — в Беларуси. Еще 30 тысяч пророссийских боевиков находятся в захваченной части Донбасса.

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Нападение с воздуха и моря

Аналогичное сообщение разместил британский таблоид The Mirror.

"По данным американских спецслужб, руководство Кремля отдаст приказ о нападении на Украину завтра в 3 часа ночи по местному времени. Они могут нанести удары с воздуха по киевским военным и правительственным центрам управления до того, как танки перейдут границу. Одновременно российские десантные корабли могут штурмовать южное побережье Украины", – утверждает издание.

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