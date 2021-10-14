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Теракт в Норвегии: исламист из лука убил пятерых людей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 17:39
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Такого не было в стране с момента расстрела подростков нацистом Андерсом Брейвиком в 2011 году
Норвегия опять переживает трагическую страницу в своей новейшей истории / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Норвегия опять переживает трагическую страницу в своей новейшей истории / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Власти Норвегии заявили, что убийство пятерых человек, которое произошло поздно ночью в городе Конгсберге недалеко от Осло рассматривается как террористический акт. Это первое подобное нападение с 2011 года, когда нацист Андрес Брейвик расстрелял 77 человек в Осло и на острове Утёйа.

Об этом сообщает Reuters.

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Новый теракт

В заявлении норвежской разведывательной службы PST сказано, что четыре женщины и мужчина погибли, еще двое получили ранения в среду в юго-восточном городе Конгсберг в результате самого смертоносного нападения на Норвегию за последние десять лет. Вооруженный луком и стрелами мужчина просто начал расстреливать прохожих. Его жертвам было от 50 до 70 лет.

"События в Конгсберге в настоящее время кажутся террористическими, но расследование ... более подробно определит, чем были мотивированы эти действия", – говорится в заявлении норвежской разведывательной службы PST.

В полиции уточнили, что стрелок действовал в одиночку, а перед его задержанием были произведены несколько предупредительных выстрелов.

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Что известно о стрелке

По данными местных СМИ, убийцей является 37-летний гражданин Дании, который недавно приехал из Дании и принял ислам. В соцсетях пишут, что его зовут Эспен Андерсен Братен.

Ряд СМИ Норвегии сообщили имя исламиста и разместили его фото
Ряд СМИ Норвегии сообщили имя исламиста и разместили его фото

На его канале в Youtube подозреваемый разместил видео с угрозами, что он готов сделать что-то во имя веры. "Я посланник. Я пришел с предупреждением. Разве это действительно то, чего вы хотите?", – говорит задержанный на видео.

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Шеф норвежской полиции Оле Саверуд на пресс-конференции рассказал, что 37-летний преступник был допрошен ночью. Он признал свою вину в совершенных убийствах и согласился сотрудничать со следствием. Саверуд уточнил, что полиция знала о радикальных взглядах мужчины.

После нападения полицейским по всей стране был отдан приказ носить при себе огнестрельное оружие. "Это дополнительная мера предосторожности. У полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы", — говорилось в заявлении норвежской полиции.

Теракт 2011 года

  • После событий десятилетней давности для Норвежцев очень чувствительная тема национальной безопасности.
  • До сих пор страна отчетливо помнит, как 22 июля 2011 года Андерс Брейвик напал на молодежный лагерь правящей Рабочей партии на острове Утёйа, которому предшествовал теракт в правительственном квартале в Осло. Погибло 77 человек.
  • 24 августа 2012 года он был признан вменяемым, виновным и приговорен к 21 году тюремного заключения в тюрьме Ила с возможностью неограниченного продления срока.

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