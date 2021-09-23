Суд вынес второй приговор организатору "титушек Майдана" Крысину

В итоге Крысин выйдет из тюрьмы в 2026 году, поскольку время его задержания отсчитывается с 2018-го года

Юрий Крысин является вторым фигурантом в деле об убийстве журналиста Веремия. Фото: LIGA.net

Дарницкий райсуд Киева приговорил организатора "титушек Майдана" Юрия Крысина к 8 годам лишения свободы. Приговор вынесен по делу об организации похищения и пытках человека 21 января 2014 года. Также был частично удовлетворен гражданский иск.

Об этом сообщил правозащитник Павел Дикань на своей странице в Facebook.

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Осужденного признали виновным по статье 127 Уголовного кодекса — пытки. По другим статьям его оправдали из-за истечения срока давности. Речь идет о похищении человека, хулиганстве и препятствовании мирным акциям протеста.

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Кто такой Юрий Крысин?

Юрий Крысин — 48-летний уроженец Донецкой области, руководитель охранной фирмы "Пятый регион". По данным следствия, во времена Майдана он был организатором отрядов "титушек", сотрудничал с бизнесменом Алексеем Чеботаревым.

В июне 2018 года Крысина приговорили к пяти годам заключения за организацию нападения на журналиста издания "Вести" Вячеслава Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в Киеве. Тогда так называемые "титушки" избили журналиста дубинками и выстрелили в него. От полученных травм Веремий скончался в больнице.

в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в Киеве. Тогда так называемые "титушки" избили журналиста дубинками и выстрелили в него. От полученных травм Веремий скончался в больнице. Теперь Дарницкий райсуд Киева вынес приговор по делу о похищении и пытках "майдановцев" в январе 2014 года. В частности, речь идет о похищении оператора Владислава Иваненко.

Тогда, по версии следствия, Чеботарев предложил Крысину 200 тысяч долларов за противодействие "майдановцам" . Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" возложил на доверенных лиц — Сергея Чемеса и Павла Бялая. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и входили в его ближайшее окружение.

. Крысин согласился, но с 10 по 22 января поехал на отдых за границу, а свои "полномочия" возложил на доверенных лиц — Сергея Чемеса и Павла Бялая. Они неофициально работали в охранной фирме Крысина "Пятый регион" и входили в его ближайшее окружение. Из-за границы Крысин, как говорят правоохранители, общался с заказчиками и отдавал приказы Чемесу и Бялаю по телефону. Сам он это отрицает.

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Ранее мы сообщали, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отчиталась о расследовании "дел Майдана".

Также напомним, суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования по "делам Майдана" в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины.