США ввели санкции против Андрея Портнова

Андрей Портнов попал в черный список США. Коллаж "Сегодня"
Министерство финансов США ввело санкции против адвоката Андрея Портнова, который занимал пост заместителя главы администрации, советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об том сообщает пресс-служба ведомства.
Под санкции попал также благотворительный фонд Портнова.
Санкции США против граждан Украины
- В сентябре 2020 года Штаты ввели персональные санкции против трех граждан России и внефракционного народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача за вмешательство в американские выборы.
- В январе этого года Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины, в том числе и нардепа Александра Дубинского. Их причисляют к скандалу вокруг "пленок Деркача".
- В марте под американские санкции попал бизнесмен Игорь Коломойский. Американцы припомнили ему работу в Днепропетровской ОГА, где тот якобы использовал свое политическое влияние и должность для личной выгоды.
- В июне стало известно, что США ввели санкции в отношении 134 украинцев.