Спикер-женщина? "Слуги" назвали две альтернативы Стефанчуку

Верховная Рада рассмотрит отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября

Накануне депутаты запустили процедуру отставки спикера. Фото: коллаж "Сегодня"

Основным кандидатом на пост спикера Верховной Рады "Слуги народа" называют первого заместителя председателя ВРУ Руслана Стефанчука. Однако есть и другие варианты – должность может занять женщина.

Как сообщает "Сегодня", еще один представитель монобольшинства, Сергей Бабак уверен, что назначение Стефанчука было бы очевидным. Однако видит и альтернативу.

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"Главное, чтобы это был профессиональный человек. Возможна ли альтернатива? Теоретически, наверное, Кальченко Сергей Витальевич. Он председатель регламентного комитета, он точно знает регламент", — прокомментировал Бабак.

Вместе с тем, депутат от "Слуги народа" Марина Бардина отметила, что спикер должен быть "одинаково удален и одинаково приближен ко всем фракциям". А также выразила пожелание, чтобы такую должность заняла женщина.

"Вы видели все, наверное, в деятельности господина Разумкова, что он действительно был одинаково удален и одинаково приближен ко всем фракциям и мне кажется, что спикер, по факту, и должен занимать такую позицию. Поэтому другим человеком в президиуме хотелось бы видеть господина или госпожу от фракции "Слуга народа". Очень хотелось бы, чтобы это была женщина", – сказала Бардина.

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