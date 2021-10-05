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Спікер-жінка? "Слуги" назвали дві альтернативи Стефанчуку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 жовтня, 14:39
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Верховна Рада розгляне відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у четвер, 7 жовтня
Напередодні депутати запустили процедуру відставки спікера. Фото: колаж "Сьогодні"
Напередодні депутати запустили процедуру відставки спікера. Фото: колаж "Сьогодні"

Основним кандидатом на пост спікера Верховної Ради "Слуги народу" називають першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука. Однак є й інші варіанти – посаду може зайняти жінка.

Як повідомляє "Сьогодні", ще один представник монобільшості, Сергій Бабак упевнений, що призначення Стефанчука було б очевидним. Однак бачить і альтернативу.

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"Головне, щоб це була професійна людина. Чи можлива альтернатива? Теоретично, напевно, Кальченко Сергій Віталійович. Він голова регламентного комітету, він точно знає регламент", – прокоментував Бабак.

Разом з тим, депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна зазначила, що спікер має бути "однаково віддалений і однаково зближений з усіма фракціями". А також висловила побажання, щоб таку посаду посіла жінка.

"Ви бачили всі, напевно, в діяльності пана Разумкова, що він дійсно був однаково віддалений і однаково зближений з усіма фракціями і мені здається, що спікер, по факту, і має займати таку позицію. Тому іншою людиною в президії хотілось би бачити пана або пані від фракції "Слуга народу". Дуже хотілось би, щоб це була жінка", – сказала Бардіна.

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Що відомо про відставку Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретарка голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

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