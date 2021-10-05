Спікер-жінка? "Слуги" назвали дві альтернативи Стефанчуку

Верховна Рада розгляне відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у четвер, 7 жовтня

Напередодні депутати запустили процедуру відставки спікера. Фото: колаж "Сьогодні"

Основним кандидатом на пост спікера Верховної Ради "Слуги народу" називають першого заступника голови ВРУ Руслана Стефанчука. Однак є й інші варіанти – посаду може зайняти жінка.

Як повідомляє "Сьогодні", ще один представник монобільшості, Сергій Бабак упевнений, що призначення Стефанчука було б очевидним. Однак бачить і альтернативу.

Реклама

"Головне, щоб це була професійна людина. Чи можлива альтернатива? Теоретично, напевно, Кальченко Сергій Віталійович. Він голова регламентного комітету, він точно знає регламент", – прокоментував Бабак.

Разом з тим, депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна зазначила, що спікер має бути "однаково віддалений і однаково зближений з усіма фракціями". А також висловила побажання, щоб таку посаду посіла жінка.

"Ви бачили всі, напевно, в діяльності пана Разумкова, що він дійсно був однаково віддалений і однаково зближений з усіма фракціями і мені здається, що спікер, по факту, і має займати таку позицію. Тому іншою людиною в президії хотілось би бачити пана або пані від фракції "Слуга народу". Дуже хотілось би, щоб це була жінка", – сказала Бардіна.

Читайте також:

Реклама

Коли звільнять Разумкова – Рада ухвалила рішення

Що відомо про відставку Разумкова