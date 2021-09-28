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Конфликт в Косово: стягивают силовиков к границе, МИД предупредил украинцев

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 сентября, 19:59
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Собрались в Косово, позвоните в посольство в Сербии – рекомендация дипломатов
Дипломаты дали рекомендации относительно Косово / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Дипломаты дали рекомендации относительно Косово / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Посольство Украины в Сербии порекомендовало нашим гражданам, прежде чем ехать в Косово, проконсультироваться с их дипломатами относительно безопасности такой поездки.

Об этом представитель дипломатической миссии сообщил агентству UNN.

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"Украина не признает независимость Косово и не имеет с Косово дипломатических отношений. В то же время, в рекомендациях МИД гражданам, которые планируют посетить Республику Сербия и, в частности, регион Косово и Метохию указано, что в случае поездки в Косово МИД советует предварительно проконсультироваться в посольстве Украины в Республике Сербия по ситуации с безопасностью в регионе. Также МИД объясняет, каким образом граждане Украины могут совершить поездку в Косово, разъяснены особенности пересечения границ, размещена информация о визовом режиме с Косово", – сообщили в посольстве.

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Ситуация в Косово

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В последние дни ситуация вокруг Косово существенно обострилась.

26 сентября президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность. Это стало ответом на то, что власти непризнанного Белградом Косово направили в приграничную зону отряды полицейского спецназа, сообщает DW.

Этнические сербы перекрыли въезды в Косово, не желая получать временные номерные знаки / Фото Reuters
Этнические сербы перекрыли въезды в Косово, не желая получать временные номерные знаки / Фото Reuters

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Власти частично признанного Косово (97 стран признали) направили своих силовиков к двум пограничным переходам на севере страны, где проживают преимущественно этнические сербы. От местных автомобилистов требовали, чтобы они меняли сербские номерные знаки на временные номерные знаки при въезде в Косово. Сотни этнических сербов начали протесты, заблокировав пограничные переходы.

Без России никак

К скандалу тут же подключилась Россия. Спикер МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы НАТО и ЕС заставили Косово убрать свои силовые формирования с границы.

"Еще раз подчеркиваем: натовские силы для Косово и Миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию, а потому несут всю полноту ответственности за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности. Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить ее отозвать силовиков с севера Косово и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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