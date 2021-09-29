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СБУ рассказала, как в ОРДЛО выбирали Госдуму: кураторы голосовали за избирателей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 сентября, 20:54
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По окончанию блестящего голосования массовая раздача паспортов РФ жителям ОРДЛО закончилась
СБУ внимательно следила за фейковыми выборами на Донбассе/Коллаж "Сегодня"
СБУ внимательно следила за фейковыми выборами на Донбассе/Коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины собрала доказательства фальсификаций на выборах в Госдуму России, которые Москва устроила на временно оккупированных территориях Украины. Оказалось, что жители Донецкой и Луганской областей фактически их проигнорировали. Однако официально на их участках оказалась высокая явка и победила правящая партия "Единая Россия".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Фальсификации

Выводы о масштабных фальсификациях СБУ сделала на основе перехвата телефонных разговоров.

Было установлено, что:

  • Автобусы, которые возили так называемых "избирателей" из Донбасса на территорию РФ, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест;
  • Большинство махинаций было совершено при помощи электронного голосования. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их в систему без непосредственного участия такого "избирателя";
  • Несмотря на манипуляции самопровозглашенным властям удалось обеспечить "явку" лишь примерно 200 000 жителей временно оккупированных территорий Украины. Хотя, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов;
  • После завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.
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Как все прошло

Партия "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в Госдуме РФ. Об этом сообщили в ЦИК по итогам проверки 67,41% протоколов.

По данным ЦИК России, явка российских избирателей на парламентских выборах на 18:00 третьего дня голосования превысила 45%. Однако была информация, которая поставила под сомнение официальные цифры.

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В Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед участком.

Все участники выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны – будут подвергнуты санкциям. Соответствующие списки, в которых будут и иностранцы, уже составляет СНБО.

Верховная Рада приняла постановление №6078 о нелегитимности выборов депутатов Госдумы Российской Федерации в 2021 году. "За" проголосовали 322 нардепа.

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