Россия взялась за образование в ОРДЛО и прислала своих людей – СБУ

Служба безопасности Украины выявила новые доказательства институционного присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в так называемой "ДНР" завершается "реформирование" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ.
Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР". А "Министерство образования ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России. Об этом сообщает СБУ.
Боевики уничтожают образовательную отрасль
Правоохранители установили, что в 2016 году пророссийские боевики на временно оккупированной Донецкой области решили менять сферу образования и науки. Основная ее цель – введение в образовательной сфере стандартов РФ.
Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020 – 2021 годы. Но институциональная интеграция в состав России началась уже с 2017 года. Именно тогда Путин издал Указ № 74, которым РФ начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования на оккупированных территориях.
По информации Службы безопасности, пока боевики пытаются внести эти дипломы в общий реестр России.
- В 2019 – 2020 годах выпускникам учебных заведений, аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тысячи дипломов государственного образца России.
- С 2014 года их количество составляет более 8 тысяч.
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Доказательства причастности должностных лиц из России
В СБУ также сообщили, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко лично участвовал в церемонии вручения выпускникам бумажек, которые оккупанты называют "дипломами", в Донецке в 2020 – 2021 годах.
Документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины подписывают официальные российские чиновники, отметили правоохранители.
Кроме этого, в распоряжении Службы безопасности есть доказательства, что боевик Михаил Кушаков, который "руководит" отраслью образования на оккупированной Донецкой области, является подполковником запаса органов госбезопасности РФ.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы сообщали, что СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области.
Также напомним, Путин тратит на оккупированный Донбасс до 5 млрд долларов в год.