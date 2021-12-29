Путин сообщил, когда подешевеет газ для Украины

Президент России продолжает продавливать проект опасного газопровода

Путин придумывает новые предлоги, чтобы продавить свою трубу / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин уже даже не знает, что предложить европейскому сообществу, чтобы разрешили запуск газопровода "Северный поток – 2", который нарушает нормы ЕС по энергобезопасности. Теперь он рассказывает об экономических благах для всех стран Европы и даже для Украины в случае начала прокачки газа по нового трубопроводу.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс",

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Как только, так сразу

"Как только примут решение о начале работы ("Северного потока – 2". – Ред.), в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте, и все потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу это почувствуют на себе. И даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены", – вселял надежды Путин во время совещания о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона в РФ.

Правда, по словам хозяина Кремля, все зависит не от него: "Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров – потребителей в Европе и ФРГ".

Ситуация

29 декабря стало известно, что "Газпром" закончил наполнять газом вторую нитку газопровода "Северный поток – 2".

В Киеве не очень-то и верят в благие намерения Москвы. Вечером 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи с сенаторами США потребовал продолжить санкционную политику в отношении трубопровода "Северный поток – 2".

В этом месяце январские фьючерсы на газ превысили отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров. Цена снова побила свой исторический рекорд.

В целом на данный момент известно, что "Северный поток – 2" точно не будет запущен в ближайшие полгода, поскольку немецкий регулятор не примет решение о сертификации в первой половине 2022 года.