Появилась новая угроза. У Байдена разъяснили предупреждение по Украине

Накануне Госдепартамент выдал новое предупреждение об опасности для граждан США в Украине

Джен Псаки рассказала, чем пугают американцев в Украине. Коллаж "Сегодня"

США не повышали уровень опасности для американских граждан при поездках в Украину, а лишь добавили новую угрозу – возможность вторжения России, войска которой размещены вблизи украинских границ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает украинская служба BBC.

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Накануне Госдеп предупредил американцев об угрозе со стороны РФ и опасности беспорядков внутри Украины.

"Предупреждение об опасности путешествий в Украину остается на так называемом четвертом уровне. Госдеп обновил текст и включил (в угрозы) информацию об наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет об обнародовании дополнительных данных, но по-прежнему на четвертом уровне", – сказала Псаки.

Граждан США в Украине готовят к возможному вторжению РФ