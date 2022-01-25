Почему дипломаты бегут из Украины и будет ли война? Зеленский все объяснил – новое видеообращение

Президент рассказал, в частности, о ситуации на границе Украины и COVID-19

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Украины с очередным видеообращением.

Среди прочего, он рассказал о ситуации на украинской границе:

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"Уважаемые граждане Украины! Мы будем с вами очень часто общаться. Потому что для меня очень важно, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине. Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки, сотни новостей. И далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые являются просто слухами. Некоторые – откровенными, к сожалению, фейками. А некоторые без понимания глобального контекста могут подталкивать к неверным выводам, заставлять испытывать тревогу", – отметил он.

"Кому верить?"

Среди прочего, президент заявил, что за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируется:

"Что читать? На что действительно реагировать? Кому верить? Верьте Украине. И знайте главное – в конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня. Войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль раненых и ноль убитых", – сказал он.

Переговоры по Донбассу

Владимир Зеленский также отметил, что состоится встреча советников нормандского формата:

"Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Все непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит будет результат. А значит будет и мир".

Об эвакуации дипломатов

По словам президента, посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине.

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"А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, – это еще не означает неизбежную эскалацию, а является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", – рассказал Зеленский.

Об отоплении

Президент заявил, что этот отопительный сезон по всем прогнозам Украина "проходит нормально".

"Да, попыток, чтобы вызвать кризис, много, хватает. Но также нам хватает и газа, и угля. А главное – хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации. Хватает и хватит!", – отметил он.

COVID-19

Также Владимир Зеленский сказал, что в Украине огромное количество вакцин против коронавируса, а количество свободных коек в больницах, противодействующих болезни, составляет больше 70%:

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"Больше, чем достаточно. Так что не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас! Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением. И чтобы за весь этот день вы не прочли, не увидели, не услышали – завершайте его, зная главное: в режиме 24 на 7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы. Берегите свой организм от вируса, мозг – от лжи, сердце – от паники. Желаю всем нам 36,6. Береги себя. Сохраним Украину!".

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