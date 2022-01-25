Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн
СЕГОДНЯ Власть События

Почему дипломаты бегут из Украины и будет ли война? Зеленский все объяснил – новое видеообращение

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 19:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент рассказал, в частности, о ситуации на границе Украины и COVID-19
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Украины с очередным видеообращением.

Среди прочего, он рассказал о ситуации на украинской границе:

Реклама

"Уважаемые граждане Украины! Мы будем с вами очень часто общаться. Потому что для меня очень важно, чтобы вы точно понимали, что происходит в Украине. Каждый день вы читаете, слышите, видите десятки, сотни новостей. И далеко не все, к сожалению, имеют действительно искреннюю цель. Некоторые являются просто слухами. Некоторые – откровенными, к сожалению, фейками. А некоторые без понимания глобального контекста могут подталкивать к неверным выводам, заставлять испытывать тревогу", – отметил он.

"Кому верить?"

Среди прочего, президент заявил, что за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируется:

"Что читать? На что действительно реагировать? Кому верить? Верьте Украине. И знайте главное – в конце этого дня все, что вам действительно нужно и полезно знать, звучит коротко и просто: за прошедшие сутки ситуация на востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня. Войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль раненых и ноль убитых", – сказал он.

Переговоры по Донбассу

Владимир Зеленский также отметил, что состоится встреча советников нормандского формата:

"Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Все непросто. Но есть надежда, покой, выдержка и работа 24 на 7. А значит будет результат. А значит будет и мир".

Об эвакуации дипломатов

По словам президента, посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине.

Реклама

"А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, – это еще не означает неизбежную эскалацию, а является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", – рассказал Зеленский.

Об отоплении

Президент заявил, что этот отопительный сезон по всем прогнозам Украина "проходит нормально".

"Да, попыток, чтобы вызвать кризис, много, хватает. Но также нам хватает и газа, и угля. А главное – хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации. Хватает и хватит!", – отметил он.

COVID-19

Также Владимир Зеленский сказал, что в Украине огромное количество вакцин против коронавируса, а количество свободных коек в больницах, противодействующих болезни, составляет больше 70%:

Реклама

"Больше, чем достаточно. Так что не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас! Чем можно его испугать? Здоровым, критическим, логичным и положительным мышлением.

И чтобы за весь этот день вы не прочли, не увидели, не услышали – завершайте его, зная главное: в режиме 24 на 7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы. Берегите свой организм от вируса, мозг – от лжи, сердце – от паники. Желаю всем нам 36,6. Береги себя. Сохраним Украину!".

Новость дополняется...

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Переговоры или конфликт". Как прошла встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, и какие перспективы теперь для Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Кровавая драка, новые прически и штурм с эвакуацией: как выглядел первый рабочий день Рады в 2022 году Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.37

Российский рубль (₽)

0.359

Евро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять