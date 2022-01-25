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Чому дипломати тікають з України і чи буде війна? Зеленський все пояснив – нове відеозвернення

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 19:56
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Президент розповів, зокрема, про ситуацію на кордоні України та COVID-19
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу України з черговим відеозверненням.

Серед іншого, він розповів про ситуацію на українському кордоні:

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"Шановні громадяни України! Ми будемо з вами дуже часто спілкуватися. Тому що для мене дуже важливо, щоб ви точно розуміли, що відбувається в Україні. Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі, на жаль, мають справді щиру мету. Деякі є просто чутками. Деякі – відвертими, на жаль, фейками. А деякі без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу", – зазначив він.

"Кому вірити?"

Серед іншого президент заявив, що за минулу добу ситуація на сході України контролюється:

"Що читати? На що справді реагувати? Кому вірити? Вірте Україні. І знайте головне – наприкінці цього дня все, що вам справді потрібно та корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована. Так, є обстріли, є порушення режиму припинення вогню. Війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше – у нас нуль поранених та нуль убитих", – сказав він.

Переговори щодо Донбасу

Володимир Зеленський також зазначив, що відбудеться зустріч радників "нормандського формату":

"Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього настання миру в Україні. Звичайно, рожевих окулярів немає. Дитячих ілюзій немає. Все непросто. Але є надія, спокій, витримка та робота 24 на 7. А отже, буде результат. А значить, буде і мир".

Про евакуацію дипломатів

За словами президента, посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні.

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"А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, – це ще не означає неминучу ескалацію, а є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно та діємо єдиною командою", – розповів Зеленський.

Про опалення

Президент заявив, що цей опалювальний сезон за всіма прогнозами Україна "проходить нормально".

"Так, спроб, щоб викликати кризу, багато, вистачає. Але також нам вистачає і газу, і вугілля. А головне – вистачає сил, щоб тримати все під контролем та перемагати всі спроби дестабілізації. Вистачає та вистачить!" – наголосив він.

COVID-19

Також Володимир Зеленський сказав, що в Україні величезна кількість вакцин проти коронавірусу, а кількість вільних ліжок у лікарнях, що протидіють хворобі, становить понад 70%.

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"Більше, ніж достатньо. Тож не бійтеся інтернету. Нехай інтернет боїться нас! Чим можна його злякати? Здоровим, критичним, логічним та позитивним мисленням.

І щоб за весь цей день ви не прочитали, не побачили, не почули – завершуйте його, знаючи головне: в режимі 24 на 7 ми робимо і зробимо все, щоб вам було мирно, тепло, ситно, і щоб усі ви були здорові. Бережіть свій організм від вірусу, мозок – від брехні, серце – від паніки. Бажаю всім нам 36,6. Бережіть себе. Збережемо Україну!".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже виступав зі зверненням до українців щодо можливої війни з Росією. Серед іншого, закликав не вірити емоційним заявам та панічним повідомленням.

Також він закликав ЗМІ не "гнатися за хайпом і не допомагати ворогові повідомленнями, що ось-ось буде війна".

Агресія Росії

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