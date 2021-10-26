"Ошибки" в санкционном списке СНБО продавали по 100-300 тыс. долларов – Арахамия

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что "случайных" фамилий в списке "воров в законе" не было

Давид Арахамия сделал громкое заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что места в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны продавались по 100-300 тысяч долларов, а "случайных" фамилий там не было.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от 100 до 300 тысяч долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто продавали бы этот список да и все. Случайных ошибок, там (в списке. – Ред.), мне кажется, не было вообще", – рассказал политик.

Странная ошибка с ворами в законе

14 мая на заседании СНБО под председательством президента Зеленского было принято решение о введении санкций против 557 т. н. воров в законе: 542 – иностранцы, а 15 – граждане Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял по состоянию на 4 июня, что все подсанкционные "воры" покинули Украину.

Но 15 октября, после очередного заседания СНБО на Банковой, Данилов сообщил, что в санкционный список ошибочно попали 108 человек. По его словам, ситуацию уже исправили, а восемь человек, причастных к оформлению этих документов, понесли наказание. Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в должности.

Как мы писали ранее, в Украине для воров в законе создадут отдельную тюрьму. В Минюсте обещают, что это точно курортом не назовешь, но тюрьма будет современная.