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На МихоМайдане в Тбилиси появилась Юлия Тимошенко

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 23:26
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Юлия Владимировна попросила Михеила Саакашвили прекратить голодовку
Слова Тимошенко ретранслировали на большом экране, установленном на митинге / Коллаж "Сегодня"
Слова Тимошенко ретранслировали на большом экране, установленном на митинге / Коллаж "Сегодня"

В Тбилиси на митинге в поддержку находящегося в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показали видеообращение Юлии Тимошенко, бессменного лидера партии ВО "Батькивщина". Юлия Владимировна попросила политика прекратить голодовку.

Обращение

"Я сама пережила политические репрессии и хорошо знаю, что значит быть в политическом заключении, я никому этого не пожелаю. Дорогой Миша, я как никто хорошо знаю, что голод в тюрьме – чуть ли не единственная форма протеста. Я также прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты был вынужден так поступить, но в то же время я хочу попросить тебя – прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я также обращаюсь к его сторонникам, призвать их лидера прекратить голодовку. Это имеет решающее значение для его жизни и вашей борьбы в целом", – заявила Юлия Тимошенко.

Ситуация

  • Ранее с призывом к Саакашвили прекратить голодовку ради спасения обратился второй президент Украины Леонид Кучма.
  • Кстати, Юлию Тимошенко и Михеила Саакашвили связывают давние теплые отношения. Например, в 2017 году лидер ВО "Батькивщина" одна из первых вызвалась помочь Саакашвили вернуться в Украину после депортации в Польшу.
  • Тимошенко и Саакашвили вместе приехали на границу Польши с Украиной на одном автобусе и с толпой людей пересекли ее, нарушив пропускной режим. Тогда Михеил Саакашвили вернулся в украинскую политику, несмотря на все попытки тогдашней действующей власти выдворить его из страны.

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